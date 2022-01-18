18-летняя дочь Елены Кравец из «Квартала 95» удивила взрослым видом и серьезными увлечениями

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Известная украинская актриса и звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец, которая также занимается озвучиванием мультфильмов и пишет стихи, имеет внушительную армию поклонников в соцсети. На аккаунт артистки в Instagram подписано более 620 тысяч человек.

Как известно, 45-летняя знаменитость воспитывает троих детей – 18-летнюю Марию и 5-летних двойняшек Ивана и Екатерину. Также у Елены есть любящий муж Сергей Кравец, с которым она вместе уже 24 года, 19 из которых — в официальном браке. Артистка редко делится подробностями своей личной и семейной жизни, предпочитая оставлять её «за кулисами». Но, не в этот раз.

Елена Кравец с семьей, фото с Instagram

Елена Кравец с семьей, фото с Instagram

В Insta Stories артистки появилось увлекательное видео с её старшей дочкой Марией, с которой она вместе отправилась на премьеру сериала «Дикие». 18-летняя девушка учится на пиарщицу и занимается танцами.

Дочь Елены Кравец Мария

Дочь Елены Кравец Мария

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Известно, что режиссером-постановщиком выступил актер и автор студии «Квартал 95», в прошлом участник «Лиги смеха» и «Рассмеши комика» Руслан Ханумак.

На небольшом видеролике мама и дочь стоят на красной дорожке, позируя для фотографов в стильных нарядах.

«С моей Марией», — написала Елена Кравец.

Напомним, Елена Кравец призналась, как Маша Ефросинина кардинально изменила её жизнь: «Психанула»

Как сообщал Знай.ua, Елена Кравец из Квартала 95 поразила стильным образом: на фоне Ткача и Кошевого выглядит, как девочка

Также портал Знай.ua писал, что Елена Кравец рассказала, почему отправила дочь жить одну в 15, и ни капли об этом не жалеет: «Нам не хватало места»

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