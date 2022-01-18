18-летняя дочь Елены Кравец из «Квартала 95» удивила взрослым видом и серьезными увлечениями

Известная украинская актриса и звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец, которая также занимается озвучиванием мультфильмов и пишет стихи, имеет внушительную армию поклонников в соцсети. На аккаунт артистки в Instagram подписано более 620 тысяч человек.

Как известно, 45-летняя знаменитость воспитывает троих детей – 18-летнюю Марию и 5-летних двойняшек Ивана и Екатерину. Также у Елены есть любящий муж Сергей Кравец, с которым она вместе уже 24 года, 19 из которых — в официальном браке. Артистка редко делится подробностями своей личной и семейной жизни, предпочитая оставлять её «за кулисами». Но, не в этот раз.