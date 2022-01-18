Мужчина палкой избил жену, а на суде заявил, что делал ей массаж

На Волыни в поселке Ратное Ковельского района мужчина палкой забил до смерти супругу. Однако, в суде он заявил, что просто делал ей массаж, а не бил.

Об этом говорится в приговоре Ратневского районного суда Волынской области.

Так, следствие установило, что мужчина в ночь на 27 апреля 2020 года 60 ударами палки убил свою жену. На ее теле были обнаружены многочисленные травмы.

Уже во время суда, подозреваемый все отрицал. По его словам, накануне трагедии вернулся домой с рыбалки, но дома жену не застал. Когда он позвонил ей по телефону, та якобы была нетрезвая и он слышал, что рядом с ней есть другой мужчина. По приходу домой, ей якобы стало плохо, тогда подозреваемый принес ей воды и она уснула.