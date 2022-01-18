Мужчина палкой избил жену, а на суде заявил, что делал ей массаж

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На Волыни в поселке Ратное Ковельского района мужчина палкой забил до смерти супругу. Однако, в суде он заявил, что просто делал ей массаж, а не бил.

Об этом говорится в приговоре Ратневского районного суда Волынской области.

Так, следствие установило, что мужчина в ночь на 27 апреля 2020 года 60 ударами палки убил свою жену. На ее теле были обнаружены многочисленные травмы.

Уже во время суда, подозреваемый все отрицал. По его словам, накануне трагедии вернулся домой с рыбалки, но дома жену не застал. Когда он позвонил ей по телефону, та якобы была нетрезвая и он слышал, что рядом с ней есть другой мужчина. По приходу домой, ей якобы стало плохо, тогда подозреваемый принес ей воды и она уснула.

Полиция, фото: Instagram

Полиция, фото: Instagram

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На следующий день когда женщина проснулась, то пожаловалась на плохое самочувствие. Тогда, по словам подозреваемого, он взял массажер, делал потерпевший массаж и даже дал ей лекарство. Когда ей стало хуже, он якобы вызвал медиков, однако женщина умерла.

В суде мужчина пытался убедить, что супруги никогда не конфликтовали. Однако, слова подозреваемого категорически опровергли пять свидетелей. По их словам, покойная часто жаловалась на своего мужа, который злоупотреблял алкоголем и ревновал ее. Также он избивал женщину потому она хотела расстаться с ним.

Один из свидетелей рассказал, что в день трагедии потерпевшая приехала к нему на велосипеде. Она рассказала ему о том, что муж жестоко избивает ее. После разговора и употребления алкоголя женщина ушла домой. Свидетель утверждал, что они выпили немного и потерпевшая не была пьяной. Эти слова подтвердили камеры видеонаблюдения и выводы экспертов.

судейский молоток, скриншот

судейский молоток, скриншот

Удалось установить, что мужчина 60 раз ударил палкой женщину и добивал ее ногами. Причиной смерти женщины стал травматический шок. Суд признал его виновным и приговорили к 9 годам лишения свободы.

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