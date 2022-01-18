Дизельгейтные Volkswagen снова поступили в продажу

Паника вокруг ковида и нехватка полупроводников привели к тому, что у дилеров просто не стало новых автомобилей. Однако остались некоторые дизельгейтные модели, которые уже давно стоят на складах, и, похоже, теперь настала их очередь.

Источник: auto.24tv.ua

В США некоторые дилеры продают новые дизельные Volkswagen Touareg, которые простояли на складах 5 – 6 лет, за 60 000 долларов США и даже 70 000 долларов. Эта цена выше, чем на момент их схода с конвейера.





Скандал с дизельгейтом возник из-за слишком высоких экологических стандартов. Тогда специалисты компании Volkswagen научились настраивать программное обеспечение таким образом, чтобы во время испытаний на стенде автомобиль отвечал драконовским эконормам, но во время обычной эксплуатации автомобиль давал больше вредных выбросов. Этот ход компании расценили как мошенничество и компанию оштрафовали на миллиарды долларов.

Тогда Volkswagen принял решение о прекращении продаж дизельных моделей в США, но автомобили остались на складах и стоят там и по сей день. Однако спрос на экономичные дизельные авто достаточно велик, и сейчас некоторые дилеры предлагают дизельгейтные Touareg по достаточно высокой цене. Конечно, регистрация такого авто в США очень проблематична и возможна не во всех штатах, но на других рынках (например на украинском) это вполне возможно.

Шесть лет назад самые популярные модели Touareg TDI 2016 года стоили в США около 64 000 долларов, но это была редкая комплектация Executive. Большинство предложений на рынке сегодня – это либо базовая спортивная комплектация, либо Lux среднего уровня, которые стоили примерно от 50 000 до 55 000 долларов соответственно. Тем не менее, теперь 12 доступных Touareg TDI в США стоят более 60 000 долларов США, а самый дорогой – 73 900 долларов США.

Складывается парадоксальная ситуация, когда дизельный Touareg, который 6 лет простоял на складе, стоит на 15 000 долларов дороже, чем совершенно новая Tesla Model 3 Performance. Но купить новую Tesla здесь и сейчас проблематично из-за отсутствия предложений – клиенты вынуждены ждать по несколько месяцев и даже больше. Поэтому при таких обстоятельствах дизельный Touareg выглядит неплохим вариантом.