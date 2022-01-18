Катафалк Путина получил «собрата». Рассекречен новый автомобиль Кремля

В России рассекретили первый отечественный люксовый внедорожник – Aurus Komendant. Он построен на одной платформе с другой новинкой – катафалком Aurus, который еще называют катафалком Владимира Путина, ведь автомобили этой марки создавали специально для российского диктатора.

По размерам Aurus Komendant чуть больше самого дорогого серийного кроссовера в мире – Rolls-Royce Cullinan. Хотя конечно, что с точки зрения качества и технологичности эти модели сравнивать некорректно.

Комендант имеет цельнометаллический кузов, приспособленный под монтаж брони.

Новинка получит пневматическую подвеску. А переключать передачи можно будет подрулевыми лепестками.

В списке оборудования – автоматизированная система помощи водителю. То есть внедорожник будет оснащен автопилотом. Однако о его уровне автономности информации нет.

Салон рассчитан всего на четырех человек.

Под капотом – гибридная силовая установка на базе бензинового мотора объемом 4,4 литра, выдающего почти 600 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с девятиступенчатым «автоматом».

В прошлом году возле Кремля удалось запечатлеть катафалк Путина. Как выглядит он смотрите по этой ссылке.