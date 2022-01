Джесси Джей вышла на красную дорожку в лосинах-сапогах и кроп-топе

Для мероприятия звезда выбрала наряд в черно-белых цветах.

33-летняя британская певица Джесси Джей, которую многие знают благодаря ее хитам Nobody’s Perfect, Who’s Laughing Now и Who You Are, впервые за долгое время появилась на красной дорожке. Знаменитость посетила премьеру шоу Cirque de Soleil LUZIA, которая состоялась в Королевском Альберт-холле в Лондоне.





Для своего эффектного появления девушка выбрала черные лосины-сапоги, которые сочетала с кроп-топом и укороченным жакетом. Дополнили наряд белый маникюр, укладка, макияж с коричневой помадой на губах и крупные золотые серьги в ушах.

ТСН