19 января — Крещение Господне — какой сегодня праздник — 19 января праздник — именины

19 января в Украине православные отмечают великий праздник Крещение Господне.
19 января — Крещение Господне
Считается, что с 12 часов ночи 19 января до полуночи следующего дня вода обретает целебные свойства поэтому в водоёмах проводят обряд купания.
Что запрещено делать на Крещение Господне 19 января:
• Нельзя злословить;
• Нельзя ругаться;
• Нельзя плакать;
• Выметать мусор;
• Выбрасывать еду;
• Делать домашнюю работу (особенно стирать).
Что отмечают в мире 19 января:
• День супруга;
• Национальный день попкорна в США;
• День консервной банки (британский торговец Питер Дуранд запатентовал консервную банку в 1810 году).
Знаменательные события 19 января:
• В 2001 году в Бельгии позволили употребление и хранение марихуаны;
• В 1946 году создан Союз украинцев в Великобритании;
• В 1903 году объявлено проведение первой велогонки «Тур де Франс»;
• В 1655 году в Охматовской битве украинские казаки разбили войско Речи Посполитой;
• В 1966 году Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии;
• В 1907 году в журнале «Варьете» появились первые рецензии на кинофильмы.
Именины 19 января:
• Католические: Аввакум, Авдифакс, Вульфстан, Генрих, Кнуд, Марин/Марис, Марта, Понтиан;
• Православные: Иван, Феофан.
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