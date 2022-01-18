19 января — Крещение Господне — какой сегодня праздник — 19 января праздник — именины

19 января в Украине православные отмечают великий праздник Крещение Господне.

19 января — Крещение Господне

Считается, что с 12 часов ночи 19 января до полуночи следующего дня вода обретает целебные свойства поэтому в водоёмах проводят обряд купания.

Что запрещено делать на Крещение Господне 19 января:

• Нельзя злословить;

• Нельзя ругаться;

• Нельзя плакать;

• Выметать мусор;

• Выбрасывать еду;

• Делать домашнюю работу (особенно стирать).

Что отмечают в мире 19 января:

• День супруга;

• Национальный день попкорна в США;

• День консервной банки (британский торговец Питер Дуранд запатентовал консервную банку в 1810 году).

Знаменательные события 19 января:

• В 2001 году в Бельгии позволили употребление и хранение марихуаны;

• В 1946 году создан Союз украинцев в Великобритании;

• В 1903 году объявлено проведение первой велогонки «Тур де Франс»;

• В 1655 году в Охматовской битве украинские казаки разбили войско Речи Посполитой;

• В 1966 году Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии;

• В 1907 году в журнале «Варьете» появились первые рецензии на кинофильмы.

Именины 19 января:

• Католические: Аввакум, Авдифакс, Вульфстан, Генрих, Кнуд, Марин/Марис, Марта, Понтиан;

• Православные: Иван, Феофан.

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