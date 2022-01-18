Боевики на Донбассе могут обстрелять верующих на Крещение — подробности провокации

На Донбассе пророссийские боевики могут устроить провокацию в день празднования Крещения Господня 19 января.

Об этом сообщил в Facebook Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Так, Центру стало известно, что 19 января оккупационные силы РФ планируют провести обстрел верующих во время обряда крещения на ставу «Кирпичный», что в Петровском районе Донецка.

Эту провокацию могут осуществить с целью обвинения в обстреле украинских военнослужащих, что станет поводом для эскалации.

Известно даже вероятное место, с которого будет осуществлен этот обстрел. Его могут совершить с вражеского пункта, который расположен на шахте имени Челюскинцев. Этот пункт находится менее чем в двух км от озера.

Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже давно не работающей шахте (но 15 января его почему-то включали на несколько часов).

Кроме того, российские силы могут подстроить взрыв самой шахты вооружением, запрещенным Минскими договоренностями.

Эта провокация опять же может быть использована для создания повода для начала активных боевых действий.

Ранее мы также сообщали о том, что Россия готовит провокацию под чужим флагом в Украине.