Украинцы установили рекордное количество солнечных батарей

В Украине около 45 тысяч домохозяйств используют солнечные панели

В тройку регионов-лидеров по количеству установленных семьями СЭС вошли три области: Днепропетровская, Закарпатская и Тернопольская.

Украинцы в 2021 году установили почти 15 тысяч домашних солнечных электростанций (СЭС). Это вдвое больше, чем в 2020 году и новый рекорд за все время действия «зеленого» тарифа, сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению во вторник, 18 января.





Указано, что на конец прошлого года в Украине насчитывается около 45 тысяч домохозяйств, которые используют солнечные панели и экономят на счетах за электроэнергию. Общая мощность таких СЭС превысила 1,2 ГВт.

В тройку регионов-лидеров по количеству установленных семьями СЭС вошли три области: Днепропетровская – 6466 СЭС общей мощностью 183 МВт, Закарпатская – 3744 СЭС общей мощностью 109 МВт и Тернопольская – 3447 СЭС общей мощностью 98 МВт.

По расчетам Госэнергоэффективности, домохозяйства с установленными солнечными станциями общей мощностью 1205 МВт в среднем за год могут производить около 1400 млн кВт-ч электрической энергии.

Для сравнения, этого достаточно, чтобы обеспечить около 460 тысяч домохозяйств «чистой» электроэнергией.

Накануне стало известно, что власти Германии откроют в Украине бюро по водородной дипломатии. Об этом сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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