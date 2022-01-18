Обнаружена необычная польза кофе для почек

Кофе – один из самых популярных и полезных напитков в мире. Ученые обнаружили, что он может предотвратить болезнь, которая затрагивает 15 процентов населения Земли.

Согласно одному из исследований, более полумиллиона человек ежегодно оказываются в больнице из-за мочекаменной болезни. Выяснилось, что регулярное употребление кофе минимизирует вероятность образования камней в почках. Было установлено, что всего одна чашка напитка в день снижает риск развития состояния на 40 процентов.

В научной работе были проанализированы данные о здоровье почти 572 тысяч участников из Соединенного Королевства и Финляндии. «Наши результаты убедительно свидетельствуют о том, что регулярное употребление кофе снижает риск образования камней в почках», – заявила руководитель исследования Сюзанна Ларссон.

С точки зрения ученых, соответствующий эффект можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, кофеин оказывает мочегонное действие на рецепторы аденозина, которые находятся в почках. Во-вторых, как утверждается в публикации, он может снижать адгезию кристаллов оксалата кальция на апикальной поверхности эпителиальных клеток почечных канальцев. «Другие биологически активные соединения в кофе без кофеина, такие как тригонеллин, также могут оказывать аналогичное защитное действие, как и кофеин», – отмечается в научной статье.

При этом ученые указали на то, что нужны дополнительные исследования по этой теме, так как несколько предыдущих работ продемонстрировали, что кофе может повысить риск камнеобразования в почках. Это может быть связано с некорректной информацией и факторами риска, объяснили эксперты.

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