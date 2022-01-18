Характер по знаку Зодиака – шесть знаков, которых многие недолюбливают

Некоторые люди по непонятным причинам не пользуются популярностью. Астрологи выдвинули свое объяснение этому явлению. Оказывается, все зависит от знака Зодиака. В характере некоторых знаков есть нечто, что очень раздражает окружающих. Именно поэтому их и недолюбливают.

Издание «MSN» назвало шесть знаков Зодиака, представителям которых сложно стать всеобщими любимчиками.

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Близнецы

Близнецам самим стоило бы в себе разобраться. Их нестабильный характер и перепады настроения мешают окружающим. Стоит только найти общий язык с Близнецом, как он может изменить облик. Это не самые надежные люди, что делает дружбу с ними затруднительной.

Дева

Мало кому приятно ощущать, что на них смотрят с высока. Дружба с Девой предполагает именно это чувство. Девы все время осуждают окружающих и выносят оценки их действиям. Снобизм Дев не имеет границ. Часто они прячут за этой маской нежелание открываться людям.

Лев

Львы требуют к себе повышенное внимание и делают все, чтобы быть в центре событий. Окружающим от этого не легче. Они могут считать уверенность Львов фальшивой. С таким восприятием сложно добиться уважения.

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Овен

Окружающих отпугивает взрывная ярость Овнов. Их уверенность сбивает с толку, а приступы ярости пугают. Овны непредсказуемы. Они могут взорваться в любой момент. И окружающим, почему-то, не хочется при этом присутствовать.

Скорпион

Острые на язык Скорпионы могут больно жалить окружающих. Они имеют репутацию чрезмерно прямолинейных людей, которые не подбирают слова. С такими лучше не враждовать. Но и рядом быть многим не захочется.

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Весы

Внешность обманчива. Эта фраза прекрасно описывает Весы. С виду милые и невинные, они могут скрывать темную сторону. Весы пойдут на много ради получения желаемого. Это один из самых спокойных знаков Зодиака, что усыпляет бдительность окружающих.

Ранее на Realist.online были названы позитивные и негативные черты характера разных знаков Зодиака.