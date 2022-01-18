Социальный отпуск на ребенка могут сократить, но брать его сможет и отец

В министерстве экономики Украины подготовили законопроект о регулировании порядка оформления и получения социальных отпусков по уходу за детьми.

Текст законопроекта опубликован на сайте ведомства.

Нормативно-правовой акт предлагает сократить срок дополнительного отпуска на детей на три дня, т.е, с 10 до 7 дней в год. Параллельно, данный документ дает возможность брать социальный отпуск двум родителям по согласованию между собой — можно одновременно договориться.

Дополнительный отпуск сроком на 7 календарных дней без учета праздников и нерабочих дней собираются предоставить таким сотрудникам на их основном месте работы:

родителям двух или более детей младше 15 лет;

родителям ребенка или детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

одиноким матерям или отцам;

лицам, которые усыновили ребенка или детей;

родителям совершеннолетних сына или дочери с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

одному из приемных родителей;

одному из родителей-воспитателей.

В этот перечень также могут быть включены опекуны или попечители ребенка или детей, а также людей с инвалидностью с детства подгруппы А I группы. Общая продолжительность такого отпуска в случае наличия нескольких вышеперечисленных причин может составлять не более 10 дней в год — сейчас она составляет 14 дней.

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