Топ самых больших поп знаменитостей (ФОТО)

90-60-90 – уже давно не тренд, обороты популярности набирают аппетитные ягодицы. И этой моде соответствуют уже многие звезды. На что только не идут женщины в погоне за большими попами. Кто часами потеет в спортзале, качая «пятую точку», кто-то согласен лечь под нож пластического хирурга.

10. Иги Азалия — 86-61-98 (175)

9. Мэрайа Кэри — 96,5-66-89 (175)

8. Лола Монро — 86-56-102 (162 см)

7. Блэк Чайна — 96,5-68-109 (157)

6. Дженифер Лопес — 88-63-96 (167)

5. Бьонсе — 90-63-101 (169)

4. Ким Кардашьян — 97-67-110 (159)

3. Эмбер Роуз — 107-69-104 (173)

2. Ники Минаж — 102-69-114 (157 см)

1. Наташа Стюарт — 66-122 (талия — бедра, объем груди и рост неизвестны)

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