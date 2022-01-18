В аварии на трассе Киев Чоп пьяный водитель влетел в отбойник — пострадал ребенок – фото

Под Киевом 5-летний ребенок пострадал в пьяном ДТП.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на 57 км автодороги «Киев – Чоп» неподалеку от города Макаров в направлении Житомира.

По предварительным данным, автомобиль марки Opel Vectra вылетел с дороги и врезался в отбойник.

На фото с места происшествия видно, что удар был достаточно сильный. Передняя часть кузова была подвержена значительным конструкционным повреждениям.

Сообщается, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего не справился с управлением транспортным средством. Помимо него в салоне машины находился 5-летний ребенок. Их обоих госпитализировали с травмами.

Все окончательные обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

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