Джим Керри с юмором встретил 60-летие

Джим Керри, скрнишот из видео

Стоит напомнить, что за свою карьеру Джим Керри снялся во многих успешных фильмах, в частности он сыграл в «Маске», «Эйс Вентуре», «Брюс Всемогущий» и «Вечное сияние чистого разума».

Почти всегда Керри исполнял комические роли, которые принесли ему мировую славу и любовь зрителей. Актер является обладателем двух «Золотых глобусов», а также он признан одним из самых высокооплачиваемых комиков США и всего мира.

Напомним, Джим Керри после 20 лет молчания не выдержал и назвал любовь всей своей жизни: «Она прекрасна». ктор назвал любовь всей своей жизни

Также Знай писал, сам Джим Керри оценил: мама испекла торт Гринча и стала звездой интернета. Мама создала торт в натуральную величину знаменитого ненавистного к Рождеству зеленого существа.

Ранее сообщал Знай, Джим Керри признался, о чем думал перед смертью» после ложного предупреждения о ракетном ударе. Джим Керри рассказал, о чем думал в последние 10 минут жизни

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!



_