Гороскоп по картам Таро на 2022

Карты Таро предсказывают судьбу человека и могут предостеречь от различных бед и трудностей. Издание Rsute поделилась гороскопом, который дает полный прогноз всем знакам зодиакального круга на 2022 год.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Представителям этого знака выпадала карта Таро Колесница, она предсказывает продвижение во всех жизненных сферах. Овны могут рассчитывать на взлет по карьерной лестнице, а также у них появятся новые возможности и источники дохода.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта — Император, в прямом положении. Это значит, что Тельцы будут отстаивать свое лидерство в любых делах и реализовывать свои амбиции. Если они будут рассудительны и ответственны, тогда у них все получиться и в принятии важных решений их ждет успех.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта — Смерть, в перевернутом положении. Этой карты Таро пугаться не стоит, она означает, что Близнецам в 2022 году нужно будет избавиться от всего старого и ненужного в их жизни и начать строить все по-новому. Перемены будут происходить медленно, но результат того стоит.

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Рак (22 июня — 22 июля)

Карта — Отшельник, в прямом положении. Люди-Раки останутся наедине, но это время им нужно для принятия правильного решения. Вскоре в их жизни появится учитель, которые поможет им осмыслить самые важные жизненные уроки.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта — Мир, в перевернутом положении. Такая карта означает замедление, лень, поэтому Львам не стоит в 2022 году рассчитывать на кардинальные перемены в жизни. Но упорный труд даст свои результаты, главное предпринять активные действия.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта — Влюбленные, в прямом положении. Толкование этой карты заключается в предупреждении об испытаниях, которые предстоит пройти Деве. Личная жизнь Дев может измениться, потому что представителям этого знака нужно будет сделать непростой выбор. В профессиональной сфере перемены могут быть благоприятные.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта — Дьявол, в перевернутом положении. Весов предупреждают о соблазнах, которые могут привести их в тупиковую ситуацию. Но людям, родившимся под этим знаком, удастся пройти через все трудности и выйти на дорогу, которая их приведет к успеху.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта — Маг, в прямом положении. Эта карта предсказывает хорошие события, в частности Скорпионы улучшат свое финансовое положение в новом году и обретут личное благополучие. А для этого им достаточно заниматься визуализацией своих желаний.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта — Звезда, в прямом положении. Эта карта символизирует положительные трансформации и позитивные перемены в жизни. Стрельцов ожидает мощный финансовый поток и благоприятные перемены в личной сфере жизни.

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Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта — Шут, в прямом положении. Эта карта будет увлекать Козерогов на поиски новых приключений и неизведанных дорог. Представителям этого знака не стоит бояться риска, ведь удача в 2022 году будет на их стороне.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта — Башня, в перевернутом положении. Эта карта предвещает разрушение идеалов, старых установок и начало процесса перемен к лучшему. Водолеям советуют прислушаться к своей инициативу и за свое терпение они получат желаемое вознаграждение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта — Луна, в перевернутом положении. В карте скрыто предупреждение об опасности, на которое Рыбам следует обратить внимание. В новом году представителям этого знака нужно прислушиваться к интуиции и принимать взвешенные решения. В личной жизни могут быть улучшения.

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