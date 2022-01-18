Гороскоп по картам Таро на 2022

Карты Таро предсказывают судьбу человека и могут предостеречь от различных бед и трудностей. Издание Rsute поделилась гороскопом, который дает полный прогноз всем знакам зодиакального круга на 2022 год.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Представителям этого знака выпадала карта Таро Колесница, она предсказывает продвижение во всех жизненных сферах. Овны могут рассчитывать на взлет по карьерной лестнице, а также у них появятся новые возможности и источники дохода.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Карта — Император, в прямом положении. Это значит, что Тельцы будут отстаивать свое лидерство в любых делах и реализовывать свои амбиции. Если они будут рассудительны и ответственны, тогда у них все получиться и в принятии важных решений их ждет успех.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта — Смерть, в перевернутом положении. Этой карты Таро пугаться не стоит, она означает, что Близнецам в 2022 году нужно будет избавиться от всего старого и ненужного в их жизни и начать строить все по-новому. Перемены будут происходить медленно, но результат того стоит.
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Рак (22 июня — 22 июля)
Карта — Отшельник, в прямом положении. Люди-Раки останутся наедине, но это время им нужно для принятия правильного решения. Вскоре в их жизни появится учитель, которые поможет им осмыслить самые важные жизненные уроки.
Лев (23 июля — 22 августа)
Карта — Мир, в перевернутом положении. Такая карта означает замедление, лень, поэтому Львам не стоит в 2022 году рассчитывать на кардинальные перемены в жизни. Но упорный труд даст свои результаты, главное предпринять активные действия.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Карта — Влюбленные, в прямом положении. Толкование этой карты заключается в предупреждении об испытаниях, которые предстоит пройти Деве. Личная жизнь Дев может измениться, потому что представителям этого знака нужно будет сделать непростой выбор. В профессиональной сфере перемены могут быть благоприятные.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта — Дьявол, в перевернутом положении. Весов предупреждают о соблазнах, которые могут привести их в тупиковую ситуацию. Но людям, родившимся под этим знаком, удастся пройти через все трудности и выйти на дорогу, которая их приведет к успеху.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта — Маг, в прямом положении. Эта карта предсказывает хорошие события, в частности Скорпионы улучшат свое финансовое положение в новом году и обретут личное благополучие. А для этого им достаточно заниматься визуализацией своих желаний.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта — Звезда, в прямом положении. Эта карта символизирует положительные трансформации и позитивные перемены в жизни. Стрельцов ожидает мощный финансовый поток и благоприятные перемены в личной сфере жизни.
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Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта — Шут, в прямом положении. Эта карта будет увлекать Козерогов на поиски новых приключений и неизведанных дорог. Представителям этого знака не стоит бояться риска, ведь удача в 2022 году будет на их стороне.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта — Башня, в перевернутом положении. Эта карта предвещает разрушение идеалов, старых установок и начало процесса перемен к лучшему. Водолеям советуют прислушаться к своей инициативу и за свое терпение они получат желаемое вознаграждение.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта — Луна, в перевернутом положении. В карте скрыто предупреждение об опасности, на которое Рыбам следует обратить внимание. В новом году представителям этого знака нужно прислушиваться к интуиции и принимать взвешенные решения. В личной жизни могут быть улучшения.
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