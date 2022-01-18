Как взыскать алименты с живущего за рубежом должника: объяснение Минюста

Министерство юстиции Украины опубликовало инструкцию о том, как взыскать алименты с лица, находящегося за границей. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Следовательно, для того чтобы взыскать алименты с лица, проживающего за границей, граждане Украины могут обратиться в компетентный орган иностранной страны, где проживает должник:

или с ходатайством о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения суда Украины о взыскании алиментов (если вопрос взыскания алиментов решался в Украине и есть решение суда);

или с заявлением об установлении решения по алиментам.

Пошаговая инструкция, как добиться алиментов, если ответчик находится за границей, на основании решения суда Украины:

Шаг 1

Получить решение суда Украины о взыскании алиментов

Родитель, с кем проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с соответствующим иском. И уже с решением суда Украины о взыскании алиментов взыскатель может обращаться в компетентный орган (суд) иностранного государства.

Шаг 2

Обратиться в компетентный орган (суд) иностранного государства с ходатайством о признании и исполнении решения суда Украины

Ходатайство должно содержать:

полное имя ответчика (должника);

его дату рождения;

гражданство;

адрес проживания ответчика (должника) за последние пять лет (насколько известно истцу (взыскателю));

род занятий и место работы должника;

фотографию (по возможности);

имеющиеся сведения о финансовых и семейных обстоятельствах должника, в том числе информация об принадлежащем ему имуществе;

любая другая информация, способствующая установлению места нахождения должника или исполнению ходатайства, или определенная соответствующей договорной стороной как необходимая.

Ходатайство направляется в Министерство юстиции Украины через территориальное управление юстиции.

Шаг 3

Добавить необходимые документы к ходатайству.

К ходатайству прилагаются должным образом оформленные судом, вынесшим решение, следующие документы:

копия судебного решения;

справка о том, что решение вступило в законную силу;

справка о частичном исполнении или неисполнении решения на территории Украины;

справка о том, что ответчик был должным образом уведомлен о дне судебного заседания, и копии документов, подтверждающих это, если ответчик не участвовал в судебном заседании;

копия протокола судебного заседания (или журнала судебного заседания), во время которого дело о взыскании алиментов было рассмотрено по существу;

фотография стягивателя.

Ходатайства и прилагаемые к нему документы предоставляются на украинском языке вместе с переводом на официальный язык договорной стороны, на территории которой предлагается осуществить признание и исполнение решения.

Решение по этому вопросу принимается в течение 1 месяца со дня поступления. Этот срок может составлять более одного месяца, если для обращения за границу необходимо получить дополнительную информацию или документы и принять другие меры для надлежащего оформления ходатайства.

Ходатайство возвращается истцу в случае, если оно не отвечает требованиям Конвенции и Инструкции с разъяснением причин возврата. О ходе и результатах рассмотрения ходатайства о признании и исполнении решения об удержании алиментов Министерство юстиции Украины письменно уведомляет истца.

Шаг 4

Учесть языковые особенности оформления документов

Документы, направляемые из Украины и составленные на украинском языке, должны быть переведены на официальный язык запрашиваемого Договаривающегося государства или другой язык, который такое государство определило как приемлемый для всей своей территории или той его части, на которой проживает должник.

На основании конвенций нотариально заверенный перевод не требуется. Достаточно, если перевод официально удостоверен переводчиком или бюро переводов. Требование консульской легализации или удостоверение документов апостилем также не применяется к документам в соответствии с конвенциями.

Согласно условиям Гаагской конвенции 2007 года, если перевод документов на официальный язык запрашиваемого Договаривающегося государства невозможно сделать в Украине, они могут быть переданы Министерством юстиции Украины запрашиваемому центральному органу без перевода или с переводом на английский или французский языки для организации перевода в запрашиваемом договорном государстве. Такой перевод осуществляется только при согласовании с заявителем (взыскателем) порядка и условий оплаты им расходов за такой перевод.

Графика: Минюст

Напомним, невыплата алиментов на ребенка в положенные сроки может привести к тому, что через суд взыщут сумму в полтора раза больше задолженности.

Как ранее сообщалось, в 2022 году произойдут важные изменения, связанные с изменением пособия на детей, выплатами на детей-сирот, а также при рождении ребенка.