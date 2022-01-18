По столице ОАЭ нанесли удары дроны из Йемена — видео

17 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, несколько объектов подверглись атакам. Они были осуществлены с помощью военных дронов, направленных из Йемена.

Об этом сообщает информационное агентство США Assosiated Press.

Отмечается, из-за атак вспыхнули нефтебаза в Абу-Даби и международный аэропорт. Нефтеперерабатывающее предприятие расположено в 22 километрах от центра Абу-Даби. Там загорелись три транспортных танкера. В аэропорту также возник пожар, он вспыхнул в строящемся терминале.

Предварительно известно о трех погибших: двух гражданах Индии и одном гражданине Пакистана.

Известно, что ответственность за нападение взяли йеменские повстанцы-хуситы, назвав это местью ОАЭ за поддержку их противников в Йемене.

Инцидент произошел после того, как правительственным силам, поддерживаемым Эмиратами, в Йемене удалось завоевать провинцию Шабва, а хуститы в свою очередь понесли существенные потери.

Как сообщал ранее «Апостроф», в соцсетях появилось видео ударов с воздуха по боевикам на Донбассе. На кадрах видно, как боеприпасы взрываются, достигнув цели.