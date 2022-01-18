На рынке акций России произошел рекордный обвал

Рублевые активы показали слабость из-за высоких геополитических рисков. Негативный новостной фон отпугивает многих инвесторов от российского рынка.

Рынок акций в России рекордно обвалился до уровня марта-апреля 2020 года из-за возросших геополитических рисков вокруг страны. Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 18 января.





Так, по итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3328,94 пункта (-6,5%, минимум дня – 3297,12 пункта), индекс РТС – 1367,45 пункта (-7,3%, минимум дня – 1355,25 пункта); цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже упали в пределах 10,7%. Доллар США вырос до 76,76 руб. (+0,67 рубля).

Подешевели акции Роснефти (-10,3%), Сбербанка (-10,2% и -8,4% «префы»), Газпрома (-8,5%), Аэрофлота (-7,2%), ММК (-6,7%), АЛРОСА (-6%), ЛУКОЙЛа (-5,5%), UC Rusal (-5,4%), Яндекса (-5,4%), Норникеля (-5,3%), НОВАТЭКа (-5%), Интер РАО (-5%), Татнефти (-4,3%), РусГидро (-4,2%) и других компаний.

Отмечается, что рублевые активы показали слабость из-за высоких геополитических рисков.

«Негативный новостной фон, сопровождающий эту ситуацию, отпугивает многих инвесторов от российского рынка, и прежде всего иностранных. При этом, несмотря на геополитический негатив, рубль во вторник выглядел относительно неплохо благодаря сильной динамике нефти. При этом на российском фондовом и долговом рынках наблюдались панические распродажи, что обычно приводит к серьезной просадке рубля», – говорится в сообщении.

Аналогичных по масштабу обвалов на рынке в России за последнее десятилетие было всего три: в 2014 году на фоне аннексии украинского Крыма российскими войсками, в 2020 году на фоне начала пандемии COVID-19 и чуть позже – на обвале нефтяных цен.

Напомним, начало 2022 года ознаменовалось резким снижение курса гривны. В Нацбанке назвали главной причиной проиходящего психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.