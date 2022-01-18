Назван недорогой источник «хорошего» холестерина для пожилых

Пожилым людям особенно важно уделять внимание тому, чем они питаются. Сало традиционно считается вредным продуктов, однако в случае с людьми в возрасте оно, напротив, может оказаться весьма полезным, если, конечно, употреблять его в умеренном количестве.

Дело в том, что в состав сала входит полезная для здоровья пожилых людей арахидоновая кислота, которая укрепляет сердечную мышцу. Поэтому сало рекомендуется употреблять тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также в целях профилактике.

Арахидоновая кислота помогает нормализовать липидный обмен, который нарушается с возрастом. Также сало способствует оттоку желчи и не позволяет ей застояться.

Сало считается так называемым хорошим холестерином. Оно не только предотвращает появление «плохого» холестерина, но и защищает от возникновения бляшек. То есть, употребление сала снижает риску возникновения инфарктов и инсультов, а также является хорошим средством профилактики атеросклероза.

Весьма полезным сало будет для тех, кто страдает от варикозного расширения вен. Естественно, этот продукт не должен применяться как единственное средство от этого недуга, в любом случае необходимо комплексное лечение, которое назначит лечащий врач.

Но самое главное: сало можно есть только в очень умеренных количествах! Это очень калорийный продукт, в 100 граммах которого содержится 800 калорий. Поэтому специалисты рекомендуют употреблять 30 граммов сала в день — этого количества будет достаточно для профилактики различных заболеваний.

Но есть и еще одно условие: сало должно быть свежим. Копченое сало, в которое, к тому же, добавляют много соли и искусственных добавок, в том числе усилители вкуса, полезным точно не будет.

А вот свежее сало будет хорошо сочетаться ржаным хлебом, квашеной капустой или другими соленьями.

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