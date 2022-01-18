В Pfizer рассказали, когда ждать конца пандемии

По мнению главы Pfizer Альберта Бурла, коронавирус не исчезнет в этом году, но уже весной 2022 года мир вернется к нормальной жизни благодаря вакцинам и другим препаратам от COVID-19.

Об этом рассказал «Цензор.НЕТ» со ссылкой на интервью генерального директора Pfizer Альберта Бурла La Repubblica.

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Он считает, что миру придется еще в течение нескольких лет жить с коронавирусом, поскольку его очень трудно искоренить.

«Он распространился по всему миру, может заразить одного и того же человека несколько раз и имеет столько мутаций, что мы заново открыли греческий алфавит», — отметил глава Pfizer.

Бурла не считает, что штамм «Омикрон» можно считать началом конца пандемии COVID-19. Но, невзирая на коронавирус, по его мнению, мир сможет вернуться к нормальной жизни уже скоро.

«Я думаю, что у нас это получится, вероятно, весной 2022 года, благодаря всем имеющимся в нашем распоряжении средствам: тестам, очень эффективным вакцинам и лекарствам», – резюмировал гендиректор Pfizer.

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