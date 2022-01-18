Назван недорогой продукт для здоровья кишечника и укрепления иммунитета

Когда дело касается здоровья кишечника, в рацион рекомендуется включать пробиотики. Эти микроорганизмы помогают поддерживать работу пищеварительного тракта и укрепляют иммунитет. Диетологи считают, что лучшим источником полезных бактерий является кефир.

Эксперт по здоровому питанию Мелисса Рифкин пояснила, что кефир часто содержит больше пробиотиков, чем натуральный йогурт. По некоторым данным, в среднем 61 штамм бактерий.

Как отметили в Клинике Кливленда, с помощью пробиотиков можно снизить воспалительные заболевания кишечника, улучшить его работу и уменьшить симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Кроме того, выяснилось, что пробиотики могут устранить симптомы заболеваний, связанных с бактерией Helicobacter pylori, которая вызывает язвенную болезнь, хронический атрофический гастрит и рак желудка. Нездоровый кишечник может спровоцировать ослабление иммунитета.

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