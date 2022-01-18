Холостячка Злата Огневич рассказала, что чувствует к Максиму Тарапате

Певица Злата Огневич, которая недавно отпраздновала свое 36-летие, часто общается с подписчиками в Инстаграме в формате «вопрос-ответ». Артистка старается быть искренней со своей аудиторией, поднимая даже самые пикантные темы. В этот раз она рассекретила размер груди.

Кроме того, каждый раз «холостячке» задают один и тот же вопрос: какие отношения у нее с Максимом Тарапатой. Фолловеры все еще имеют надежду, что исполнительница даст второй шанс влюбленному мужчине.

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Огневич решила рассказать всю правду, опубликовав фотографию с 32-летним бизнесменом в сторис, сделанную во время новогодних праздников. Звезда написала, что с Максом их объединяет крепкая дружба.

«Настоящая дружба, которая только может быть между мужчиной и женщиной. А вы все знаете, насколько Макс крутой», — сообщила Злата. Помимо селебрити и участника «Холостячки 2» на кадре присутствует еще и их сестры: двоюродная Тарапаты и родная Огневич.

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К слову, как и на проекте, Максим продолжает покорять свою возлюбленную креативностью. Вокалистка праздновала свое день рождения в Африке и получила от мужчины необычный подарок. Участник романтического шоу записал для именинницы видео с участием девятерых темнокожих мужчин. «Красавица Злата Огневич. Максим поздравляет тебя с днем рождения. Будь счастлива, бусинка!», — говорят парни.

Ранее Realist.online писал, что Злата Огневич после расставания с Андреем Задворным дала ценный совет девушкам.