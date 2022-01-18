В марте из Киева будут летать новые рейсы в Грецию, Италию, Испанию и Кипр

Рейсы будут выполняться по три-пять раз в неделю

Государственная авиационная служба разрешила авиакомпании «Азур Эйр Украина» выполнять новые регулярные рейсы из Киева в Грецию, Италию, Испанию и Кипр с 1 марта 2022 года. Об этом сообщает Госавиаслужба.

Компании разрешено:

пять раз в неделю выполнять рейсы из Киева в Ираклион и Миконос (Греция);

трижды в неделю – выполнять рейсы из Киева в Родос, Корфу, Ханью и Коса (Греция);

пять раз в неделю – разрешено летать из Киева в Римини (Италия), Ларнаке (Кипр) и Пальму-де-Майорке (Испания).

Напомним, авиакомпания Международные авиалинии Украины прекратила выполнение регулярных полетов по двум маршрутам из аэропорта «Борисполь». Речь идет о рейсах в Грецию и Грузию.

Ранее Ryanair отменила 17 рейсов из Украины, запланированных на январь 2022 года. В компании подчеркнули, что в расписании возможны изменения, поэтому просят пассажиров следить за новыми сообщениями.

Также, Wizz Air заявил, что отменяет 20 рейсов из Украины. Авиакомпания отменила рейсы в период с января по март 2022 года.

К слову, эксперты назвали самое выгодное время для покупки билетов.

Как известно, Wizz Air увеличит количество самолетов в Украине почти в три раза и запустит 26 новых рейсов.