Медведь в магазине воспользовался санитайзером (ВИДЕО)

Продавщица была не в восторге от вежливого гостя.

Работница супермаркета в Олимпийской долине (Калифорния) повздорила с медведем, который хотел подкрепиться. Смешное видео, на котором Рошель Дюкусин прогоняет косолапого посетителя, стало вирусным в TikTok и собрало более 9 млн просмотров, передает Апостроф.

Все началось с того, что Рошель помешала медведю обыскать мусорные баки на улице. Вместо того, чтобы скрыться в лесу, животное решило зайти прямо в магазин. И хотя мохнатый гость добросовестно нажал лбом на санитайзер для рук, его все равно прогнали. Видимо потому, что у мишки не было маски.

На видео можно услышать, как 44-летняя Дюкусин истерически кричит на зверя, велит ему убираться и угрожает. Медведь в какой-то момент привстал на задние лапы и застыл в проходе, будто ожидая, пока его кто-то обслужит.