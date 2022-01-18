Какой приметы на Крещение раньше боялись люди: предвещает войну и беды

Крещение Господне, как и многие церковные праздники, за много веков обросло народными поверьями и приметами.

Раньше считалось, что в этот день можно узнать свою судьбу и даже судьбу целого народа, сообщает Час Пик.

Наши предки особенно пристально следили за погодой на Крещение, ведь она могла предсказать будущее на этот год.

Согласно поверью, оттепель на Крещение была предвестником неспокойных событий в стране, вплоть до революции или войны.

Ненастная погода на Крещение также была нехорошим знаком: сильный ветер и мороз сулили скудный урожай.

Добрым знаком на Крещение был мягкий и пушистый снег — это предвестник благополучия и счастья. Также и ясное звездное небо вечером было знаком плодородия и семейного счастья. Молодой девушке следовало любоваться звездами вечером 19 января, чтобы поскорее встретить свою любовь.

Яркая луна в Крещенский сочельник, согласно народной примете, предвещает раннюю и теплую весну.

Какая погода будет на Крещение в Украине?



По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 19 января окрепнет мороз, особенно на востоке, где возможно до -10-15 градусов. Ветер, наконец, ослабеет. Серьезных осадков не ожидается, только в восточных областях возможен небольшой снег.

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