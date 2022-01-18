Рунический гороскоп — сильные стороны человека по дате рождения

Руны – древние знаки, которые могут использоваться в качестве оберега и наделять своего владельца определенными качествами. Кроме того, они обладают огромной силой, помогают реализовать свой потенциал. «Astroprognostic» рассказал, какие ваши достоинства и скрытые таланты в зависимости от даты рождения.
Феху (23 марта — 5 апреля)
Вы активны, легки на подъем и рациональны. Руна Феху характеризует собственников и людей, которые прочно стоят на ногах. Благодаря усердному труду вы можете добиться всего задуманного.
Уруз (6 апреля — 23 апреля)
Руна Уруз обозначает смелость, энергию, физическую силу. Вы сильный и принципиальный человек, который постоянно хочет интеллектуально развиваться.
Турисаз (22 апреля — 6 мая)
Руна Турисаз характеризует людей-борцов, которые в течение жизни избавляются от всех своих страхов. Вы не боитесь трудностей и стойко проходите любые испытания.
Ансуз (7 мая — 21 мая)
Люди, рожденные под покровительством этой руны, артистичные, творческие, коммуникабельные. Вы любите находиться в социуме и своим примером вдохновлять окружающих.
Райдо (22 мая — 6 июня)
Вы стремитесь к новизне и переменам, не можете сидеть на одном месте. Райдо характеризует свободолюбивых личностей, постоянно ищущих гармонию.
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Кеназ (7 июня — 22 июня)
Данная руна обозначает страсть, творческий потенциал, власть, энергию, силу духа. Этими людьми движет вдохновение. Они постоянно генерируют уникальные идеи и стараются реализовать их.
Гебо (23 июня — 7 июля)
Гебо символизирует противоречивых людей, они умеют достаточно тяжелый характер. С радостью оказывают помощь, однако никогда не будут плясать под чужую дудку.
Вуньо (8 июля — 23 июля)
Вы наделены богатой фантазией и можете без труда исполнять свои желания. Если люди, рожденные под покровительством Вуньо, проявят осмотрительность — у них появится больше перспектив, жизнь подарит новые возможности.
Хагалаз ( 24 июля — 8 августа)
Свободолюбивы, горды и настойчивы. Вы до последнего будете отстаивать свою точку зрения, не допустите, чтобы вам навязывали свою позицию.
Наутиз (9 августа — 23 августа)
Руна обозначает огонь, упорство, внутренний запас энергии. Она помогает превратить недостатки в достоинства, постоянно совершенствовать себя.
Иса (24 августа — 8 сентября)
Неторопливо и размеренно ступать по жизни — девиз людей, родившихся в этот период. Вы держите чувства и эмоции при себе, часто слышите, что вас тяжело разгадать.
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Йера (9 сентября — 23 сентября)
Йера символизирует терпение и последовательность в действиях. Вы славитесь выдержкой, спокойствием, рациональностью. Выжидание — ваш главный талант и секрет успеха.
Эйваз (24 сентября — 8 октября)
Вы любите тестировать пределы своих возможностей, расширять горизонты. Саморазвитие умственное и физическое, получение опыта — главные условия вашего существования.
Перт (9 октября — 23 октября)
Вы отличаетесь богатейшим внутренним миром. Ваша яркая индивидуальность и целеустремленность помогает по жизни. Главное, не бойтесь рисковать.
Альгиз (24 октября — 7 ноября)
Руна наделила этих представителей жизненной силой, чтобы ярко выражать себя и добиваться желаемого с помощью своей целеустремленности.
Соулу (8 ноября — 23 ноября)
Люди, родившиеся в этот период, не боятся вступать в бой с судьбой, справляясь с любыми обстоятельствами. Вы удивительно жизнеспособны, энергичны и смелы.
Тейваз (24 ноября — 7 декабря)
Вы готовы бороться за свои принципы до последнего. Такие люди транслируют миру позитив и оптимизм, они прирожденные духовные воины, посланы для изменения мира к лучшему.
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Беркана (8 декабря — 22 декабря)
Беркана наделяет личностей энергией спокойствия и созидания. Вы нежны, заботливы, обходительны и ласковы.
Эваз (23 декабря — 6 января)
Вы наилучшие учителя, семьянины, супруги, родители. Совет от специалистов для вас — отказаться от спешки, чтобы не лишиться всего.
Манназ (7 января — 21 января)
Тупиковые ситуации для вас — это возможность для развития, а не повод для разочарования. Манназ покровительствует амбициозным и наблюдательным личностям. Вы прислушиваетесь к внутреннему голосу.
Лагуз (22 января — 5 февраля)
Лагуз наделяет людей хорошей интуицией, богатой фантазией, огромным запасом энергии и непредсказуемостью.
Ингуз (6 февраля — 20 февраля)
Это творческие личности, первопроходцы, первооткрыватели. Вас называют людьми настроения, иногда ветреными и взбалмошными. Вы стараетесь доводить начатое до конца и организовывать свое время.
Одал (21 февраля — 5 марта)
Эти люди зачастую талантливые, одаренные, быстро учатся, схватывают все на лету. Ваш внутренний мир всегда против несправедливости, жестокости и равнодушия.
Дагаз (6 марта — 22 марта)
Вы не боитесь меняться, учитесь на своих ошибках, приобретая бесценный опыт. Дагаз характеризует целеустремленных личностей, которые идут напролом и хватаются за любую новую возможность.
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