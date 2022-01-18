Рунический гороскоп — сильные стороны человека по дате рождения

Руны – древние знаки, которые могут использоваться в качестве оберега и наделять своего владельца определенными качествами. Кроме того, они обладают огромной силой, помогают реализовать свой потенциал. «Astroprognostic» рассказал, какие ваши достоинства и скрытые таланты в зависимости от даты рождения.

Феху (23 марта — 5 апреля)

Вы активны, легки на подъем и рациональны. Руна Феху характеризует собственников и людей, которые прочно стоят на ногах. Благодаря усердному труду вы можете добиться всего задуманного.

Уруз (6 апреля — 23 апреля)

Руна Уруз обозначает смелость, энергию, физическую силу. Вы сильный и принципиальный человек, который постоянно хочет интеллектуально развиваться.

Турисаз (22 апреля — 6 мая)

Руна Турисаз характеризует людей-борцов, которые в течение жизни избавляются от всех своих страхов. Вы не боитесь трудностей и стойко проходите любые испытания.

Ансуз (7 мая — 21 мая)

Люди, рожденные под покровительством этой руны, артистичные, творческие, коммуникабельные. Вы любите находиться в социуме и своим примером вдохновлять окружающих.

Райдо (22 мая — 6 июня)

Вы стремитесь к новизне и переменам, не можете сидеть на одном месте. Райдо характеризует свободолюбивых личностей, постоянно ищущих гармонию.

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Кеназ (7 июня — 22 июня)

Данная руна обозначает страсть, творческий потенциал, власть, энергию, силу духа. Этими людьми движет вдохновение. Они постоянно генерируют уникальные идеи и стараются реализовать их.

Гебо (23 июня — 7 июля)

Гебо символизирует противоречивых людей, они умеют достаточно тяжелый характер. С радостью оказывают помощь, однако никогда не будут плясать под чужую дудку.

Вуньо (8 июля — 23 июля)

Вы наделены богатой фантазией и можете без труда исполнять свои желания. Если люди, рожденные под покровительством Вуньо, проявят осмотрительность — у них появится больше перспектив, жизнь подарит новые возможности.

Хагалаз ( 24 июля — 8 августа)

Свободолюбивы, горды и настойчивы. Вы до последнего будете отстаивать свою точку зрения, не допустите, чтобы вам навязывали свою позицию.

Наутиз (9 августа — 23 августа)

Руна обозначает огонь, упорство, внутренний запас энергии. Она помогает превратить недостатки в достоинства, постоянно совершенствовать себя.

Иса (24 августа — 8 сентября)

Неторопливо и размеренно ступать по жизни — девиз людей, родившихся в этот период. Вы держите чувства и эмоции при себе, часто слышите, что вас тяжело разгадать.

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Йера (9 сентября — 23 сентября)

Йера символизирует терпение и последовательность в действиях. Вы славитесь выдержкой, спокойствием, рациональностью. Выжидание — ваш главный талант и секрет успеха.

Эйваз (24 сентября — 8 октября)

Вы любите тестировать пределы своих возможностей, расширять горизонты. Саморазвитие умственное и физическое, получение опыта — главные условия вашего существования.

Перт (9 октября — 23 октября)

Вы отличаетесь богатейшим внутренним миром. Ваша яркая индивидуальность и целеустремленность помогает по жизни. Главное, не бойтесь рисковать.

Альгиз (24 октября — 7 ноября)

Руна наделила этих представителей жизненной силой, чтобы ярко выражать себя и добиваться желаемого с помощью своей целеустремленности.

Соулу (8 ноября — 23 ноября)

Люди, родившиеся в этот период, не боятся вступать в бой с судьбой, справляясь с любыми обстоятельствами. Вы удивительно жизнеспособны, энергичны и смелы.

Тейваз (24 ноября — 7 декабря)

Вы готовы бороться за свои принципы до последнего. Такие люди транслируют миру позитив и оптимизм, они прирожденные духовные воины, посланы для изменения мира к лучшему.

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Беркана (8 декабря — 22 декабря)

Беркана наделяет личностей энергией спокойствия и созидания. Вы нежны, заботливы, обходительны и ласковы.

Эваз (23 декабря — 6 января)

Вы наилучшие учителя, семьянины, супруги, родители. Совет от специалистов для вас — отказаться от спешки, чтобы не лишиться всего.

Манназ (7 января — 21 января)

Тупиковые ситуации для вас — это возможность для развития, а не повод для разочарования. Манназ покровительствует амбициозным и наблюдательным личностям. Вы прислушиваетесь к внутреннему голосу.

Лагуз (22 января — 5 февраля)

Лагуз наделяет людей хорошей интуицией, богатой фантазией, огромным запасом энергии и непредсказуемостью.

Ингуз (6 февраля — 20 февраля)

Это творческие личности, первопроходцы, первооткрыватели. Вас называют людьми настроения, иногда ветреными и взбалмошными. Вы стараетесь доводить начатое до конца и организовывать свое время.

Одал (21 февраля — 5 марта)

Эти люди зачастую талантливые, одаренные, быстро учатся, схватывают все на лету. Ваш внутренний мир всегда против несправедливости, жестокости и равнодушия.

Дагаз (6 марта — 22 марта)

Вы не боитесь меняться, учитесь на своих ошибках, приобретая бесценный опыт. Дагаз характеризует целеустремленных личностей, которые идут напролом и хватаются за любую новую возможность.

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