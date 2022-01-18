Украинская снайперша рассказала о службе в армии и опыте войны (видео)

С началом русско-украинской войны снайперы постоянно на передовой
фото: mil.gov.ua
Военнослужащая 132-го отдельного разведывательного батальона ДШВ ВС Украины с псевдонимом «Вискас» еще с детства знала, чем хочет заниматься. А с началом русско-украинской войны это желание только усилилось.
«У меня очень большое желание и мотивация. Я хочу, чтобы все наши территории были освобождены. Я не хочу, чтобы враг и дальше продолжал навязывать нам свое мнение и убивать наших людей», – говорит снайперша.
О личном оружии, с которым работает, о работе в паре и специфике работы в современных условиях войны девушка рассказывает в проекте украинской армии «Воин – это я».
Ранее сообщалось, что 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны, которым утвердили перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям. Представительницы этих сфер должны стать на учет военнообязанных.
В перечне есть более 100 профессий из разных сфер – от врачей и водителей до фотографов и библиотекарей.
Известно, что беременные и женщины с малолетними детьми также будут брать на военный учет.