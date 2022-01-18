Крещение Господне 2022 — открытки, стихи и поздравления

Ежегодно 19 января православные христиане отмечают один из 12-ти главных церковных праздников – Крещение Господне, также известное, как Богоявление. Этот праздник является последним в цикле зимних праздников. У Него богатая история и не менее богатые традиция.

В связи с наступлением этой важной даты, «Апостроф» собрал для вас лучшие открытки, стихи и поздравления в прозе с Крещением Господним.

Поздравления в стихах

***

Пусть вас ангел светлый бережет,

Прикрывает от невзгод крылом.

С неба благодать сойдет,

Освящает воду и ваш дом.

Поздравляем вас с Крещением от души,

Пожелаем счастья и добра.

Мира, радости, здоровья и любви,

Чтоб дорога светлою была.

***

Январская вода пусть очистит наши души,

Согреет любовью среди январской стужи.

Овеет надеждой, осветит ярким светом,

Разрешит сомнения, поможет советом.

Поздравляю с Крещением,

Везения большого,

Душевного спасения

И счастья неземного.

***

Пусть счастье накроет теплом, добротою,

Здоровье и радость пусть будут с тобою,

Душа пусть получит в сей день очищение,

В прекрасное это Господне Крещение!

***

Я поздравляю с праздником, с Крещением,

Пусть благодать с небес сойдет на вас,

Чтоб получить грехов всех отпущение,

Чтоб быть счастливым каждый день и час.

Пусть оживут забытые желания,

С мечтою в сердце так чудесно жить,

Пусть сбудутся надежды, ожидания,

Желаю радоваться, верить и любить.

***

С Крещением Господним! В праздник этот

Озарено Божественным все светом,

Мороз трескучий пусть не испугает,

Он тело, душу, сердце очищает!

***

Поздравления в прозе

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Пусть в январский праздник Господнего Крещения будет безоблачным Ваше небо, ярким солнце, пусть в дом приходят только благие вести, а в воздухе ощущается еле уловимый запах такой далекой, но желанной весны.

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В этот волшебный, трогательный праздник хочу пожелать душевного спокойствия, светлой радости, крепкого здоровья. Чтобы крылья надежды всегда были за спиной и раскрывались в нужные моменты. Храни вас Господь!

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Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

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Поздравляю с Крещением Господним. В этот христианский праздник хочу пожелать всего самого святого и небесно-светлого. Пусть уйдут страхи, в душе наступит согласие, а в голове будут мелькать только светлые и добрые помыслы!

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В этот прекрасный день, когда на сердце особенно тепло, поздравляю вас от всей христианской души, с добрейшим праздником — Крещением Господним. Сегодня сама природа проникается Божьей Благодатью — святой становится вода. Желаю вам любить друг друга и Господа нашего.

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Ранее мы также публиковали красивые видеооткрытки и смс-поздравления с Крещением.