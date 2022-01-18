Крещение Господне 2022 — открытки, стихи и поздравления

Ежегодно 19 января православные христиане отмечают один из 12-ти главных церковных праздников – Крещение Господне, также известное, как Богоявление. Этот праздник является последним в цикле зимних праздников. У Него богатая история и не менее богатые традиция.
В связи с наступлением этой важной даты, «Апостроф» собрал для вас лучшие открытки, стихи и поздравления в прозе с Крещением Господним.
Поздравления в стихах
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Пусть вас ангел светлый бережет,
Прикрывает от невзгод крылом.
С неба благодать сойдет,
Освящает воду и ваш дом.
Поздравляем вас с Крещением от души,
Пожелаем счастья и добра.
Мира, радости, здоровья и любви,
Чтоб дорога светлою была.
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Январская вода пусть очистит наши души,
Согреет любовью среди январской стужи.
Овеет надеждой, осветит ярким светом,
Разрешит сомнения, поможет советом.
Поздравляю с Крещением,
Везения большого,
Душевного спасения
И счастья неземного.
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Пусть счастье накроет теплом, добротою,
Здоровье и радость пусть будут с тобою,
Душа пусть получит в сей день очищение,
В прекрасное это Господне Крещение!
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Я поздравляю с праздником, с Крещением,
Пусть благодать с небес сойдет на вас,
Чтоб получить грехов всех отпущение,
Чтоб быть счастливым каждый день и час.
Пусть оживут забытые желания,
С мечтою в сердце так чудесно жить,
Пусть сбудутся надежды, ожидания,
Желаю радоваться, верить и любить.
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С Крещением Господним! В праздник этот
Озарено Божественным все светом,
Мороз трескучий пусть не испугает,
Он тело, душу, сердце очищает!
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Поздравления в прозе
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Пусть в январский праздник Господнего Крещения будет безоблачным Ваше небо, ярким солнце, пусть в дом приходят только благие вести, а в воздухе ощущается еле уловимый запах такой далекой, но желанной весны.
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В этот волшебный, трогательный праздник хочу пожелать душевного спокойствия, светлой радости, крепкого здоровья. Чтобы крылья надежды всегда были за спиной и раскрывались в нужные моменты. Храни вас Господь!
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Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.
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Поздравляю с Крещением Господним. В этот христианский праздник хочу пожелать всего самого святого и небесно-светлого. Пусть уйдут страхи, в душе наступит согласие, а в голове будут мелькать только светлые и добрые помыслы!
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В этот прекрасный день, когда на сердце особенно тепло, поздравляю вас от всей христианской души, с добрейшим праздником — Крещением Господним. Сегодня сама природа проникается Божьей Благодатью — святой становится вода. Желаю вам любить друг друга и Господа нашего.
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