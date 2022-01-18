Ким Кардашьян восхитила снимками в бикини (ФОТО)

Светская львица заинтриговала поклонников тенью мужчины на пляжных фотографиях. По данным СМИ, она провела отпуск с новым бойфрендом.

Телезвезда, светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала в Instagram снимки с недавнего отдыха, который, предположительно, провела с новым бойфрендом, комиком Питом Дэвидсоном.

41-летняя знаменитость предстала перед камерой на пляже в минималистичном бикини молочно-бежевого оттенка, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру.

«Мать-природа», – лаконично подписала фотографии Ким.

Отметим, что на одном из кадров отчетливо видна тень мужчины.