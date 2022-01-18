Основні причини сухості очей перерахували фахівці

Сухість очей може виникати з різних причин, включаючи вік, шкідливі звички і різні захворювання. Для багатьох людей це неприємний стан, який впливає на повсякденне життя.

Крім того, через сухість очей можуть розвинутися почервоніння органів зору, сльозотеча, помутніння зору, чутливість до світла або стомлюваність. Також з’являються труднощі з носінням контактних лінз.





Основні причини сухості очей перераховані на сайті Mayo Clinic Health System (Система охорони здоров’я клініки Мейо). До них відносяться:

вік – з віком процеси функціонування органів зору змінюються, вони можуть почати працювати гірше;

гормони – зміни рівня гормонів, пов’язані з віком, вагітністю та іншими станами, впливають на очі;

хвороби – люди з діабетом, захворюваннями щитовидної залози, аутоімунними і запальними захворюваннями, включаючи ревматоїдний артрит, більш схильні до розвитку сухості очей;

прийом деяких препаратів-цей фактор також може збільшити ймовірність появи сухості очей;

куріння-роздратування від тютюнового диму, а також внутрішні процеси, які викликає шкідлива звичка, можуть привести до сухості очей;

загальне здоров’я органів зору – стан повік і вій дуже важливий. Захворювання очей можуть сприяти розвитку синдрому сухого ока;

контактні лінзи – їх носіння може руйнувати слізну плівку, що призводить до дискомфорту;

навколишнє середовище – сухі, вітряні, пилові і задимлені умови можуть привести до сухості очей. Також на це впливає пора року-часто дискомфорт в очах виникає взимку через сухого повітря і обігрівачів;

частота моргання – якщо людина рідко моргає, то ймовірність розвитку сухості очей збільшується. Найчастіше люди рідко моргають при роботі за комп’ютером і смартфоном;

дефіцит вітаміну D – цей стан також може сприяти сухості очей.

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