Диетолог назвал способ не набрать вес в холода

По словам эксперта, не поправиться поможет выбор более здорового перекуса. Специалист призвал подойти к выбору еды со всей серьезностью и заменить вредные продукты на их полезные аналоги.

Чипсы, хлеб и шоколадки в виде перекуса можно заменить овощными палочками с хумусом, снеками из злаков и фруктами соответственно. Важно также контролировать калории и уменьшить их потребление на 10-15 процентов от обычной дневной нормы. При этом в меню должно быть 30 процентов белков, 30 процентов жиров и 40 процентов углеводов.

Уровень активности с наступлением холодов снижается, люди все меньше времени проводят на улице и им хочется больше и чаще кушать – это вполне нормальное явление, подчеркнул Бердов. «Организм, понимая, что наступила холодная пора, начинает греть себя изнутри, ускоряя при этом метаболизм. Это необходимо для сохранения нормальной температуры тела», – поделился подробностями диетолог. Но важно, несмотря на это, ограничивать желание есть, в противном случае можно встретиться с печальными последствиями, резюмировал Бердов.

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