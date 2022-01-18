Как ухаживать за волосами зимой

Как и кожа лица, наши волосы в зимний период времени нуждаются в определенном уходе. Если летом можно выйти на улицу с мокрыми кудрями и чувствовать себя супермоделью, зимой после головных уборов, снега и влажности волосы теряют презентабельный внешний вид.

Четыре главные проблемы, с которыми сталкиваются девушки зимой вне зависимости от длины и типа волос:

Появляется перхоть;

Волосы не держат объем из-за того, что они постоянно нагреваются и остывают и, как следствие, реагируют на стресс повышенным выделением кожного сала;

Становятся сухими и тусклыми;

Электризуются из-за ношения шерстяных изделий, головных уборов.

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Портал «Woman.ru» поделился простыми, но эффективными методами, чтобы вышеперечисленное больше не портило вам настроение.

1. Делайте массаж головы. Из-за низких температур наши кровеносные сосуды сужаются, замедляя кровоток. От этого в первую очередь страдают волосы, так как кожа головы перестает получать полезные микроэлементы. Чтобы это исправить, трихологи рекомендуют каждый день делать интенсивный массаж головы. Вам понадобится массажная щетка для волос и руки;

2. Увлажняйте кожу головы и волосы. Зимой как на улице, так и в помещениях воздух становится сухим и жестким. Это обстоятельство провоцирует перхоть и дефицит влаги. Но данный зимний недостаток легко исправить — пейте больше чистой воды, приобретите увлажнитель воздуха и используйте увлажняющие маски для волос;

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3. Забудьте о средствах для укладки. Пенки, желе, муссы, лаки являются дополнительной нагрузкой для волос, которые затрудняют доступ кислорода и питательных веществ. Трихологи советуют сократить использование средств для укладки в холодное время года, давая волосам возможность активно бороться с перепадами температуры;

4. Пользуйтесь бальзамом-ополаскивателем. В процессе мытья шампунь слегка приподнимает чешуйки волоса, дабы проникнуть как можно глубже и удалить загрязнения. Вы наверняка замечали, что обычное ополаскивание после мытья не помогает вернуть волосам гладкость. Чтобы этого избежать, используйте бальзам-ополаскиватель: зимой и осенью — после каждого мытья головы, а в сезон весна-лето — два раза в неделю;

5. Прячьте волосы от мороза. Головные уборы заставляют кожу головы загрязняться быстрее, а также наша прическа смотрится не так эффектно после них, но специалисты утверждают, что шапка – обязательный аксессуар зимой. Температуры от -5 – огромнейший стресс для волос и кожи головы. А если добавить сильный ветер, влажность, колебания температуры, то получим гремучую смесь, делающую волосы сухими, ломкими и тусклыми.

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