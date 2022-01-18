Как кормят нацгвардейцев в Запорожье — соцсети

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В социальных сетях опубликован видеоролик, где снято, какая каша готовится для бойцов воинской части 3033 Национальной гвардии Украины Запорожской области. На кадрах хорошо видно, что блюдо напоминает клей. Об этом сообщество в социальных сетях информирует сообщество «Подслушано НГУ».

Каша, похожая на клей: в сети показали, чем якобы кормят нацгвардейцев в Запорожье

Пока неизвестно, действительно ли это еда бойцов нацгвардии (фото из открытых источников)

На нем видно, как на кухне каша лежит на алюминиевой тарелке, которую всячески трясут и пытаются вытряхнуть ее содержимое, но ничего не выходит.

Каша держится на тарелке даже, когда ее подбрасывают в воздух, где она несколько раз извращается. И только после жесткого сотрясения ее удалось вывалить на стол из тарелки.

На втором видео показали, как на кухне ползает таракан.

Интересно, что раньше был снят сюжет, в котором показывали, как кормят нацгвардейцев воинской части 3033 года. На этом видео виден разнообразный рацион военных. Единственное, что сюжет был снят в 2019 году и, возможно, что-то уже изменилось.

На видео говорится, что к приготовлению пищи для военных допускают только тех поваров, у которых есть медицинская книга с пройденным медобследованием.

Повар-инструктор Альбина Ряскина говорит, что всегда стараются, чтобы еда в солдатских тарелках была сытной и вкусной.

«Они должны расти здоровыми и питаться здорово для этого», – отметила девушка.

В воинскую часть 3033 поставляются разные продукты, из которых и готовят блюда. При этом военнослужащие могут выбрать блюда из двух меню. Нацгвардейцам дают бананы, мандарины, апельсины, рыбу, мясо и т.д. На церковные праздники давали даже кутью с медом.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в Закарпатской области отец показал, чем кормят школьников.

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