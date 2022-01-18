Во Львове патрульные реанимировали кошку – видео

Во Львове патрульные спасли кошку, которая чуть не задохнулась в горящей квартире.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.

Инцидент произошел на днях в одной из квартир во многоэтажном доме на улице Юрия Липы.

Получив сообщение, ближайший отряд патрульных полицейских сразу же прибыл к месту происшествия. Они тут же бросились в подъезд с горящей квартирой и организовали эвакуацию людей во двор дома.

Пока спасатели занимались тушением огня, полицейские перепроверяли помещения на наличие кого-нибудь из людей.

Помещение горящей квартиры было сильно задымлено. Тем не менее один патрульных – Владимир Микиевич, увидел в квартире кошку в безсознательном состоянии. Он решил не оставлять животное и вынес его на свежий воздух. В результате его напарнице удалось привести кошку в чувства.

Ее спасение было запечатлено в объектив видеокамеры:

К счастью пожар успешно ликвидировали. Никто из людей не пострадал.

Через несколько минут пришла владелица квартиры и спасенной кошки. Женщина была в шоковом состоянии, поэтому попросила стражей порядка отвезти животное в ветеринарную клинику.

Впоследствии патрульные получили сообщение со словами благодарности. Жительница города отметила, что Мика выжила, с ней все хорошо

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