Сеть покорил пес, помогающий детям не бояться уколов (ВИДЕО)

У этой собаки важная миссия.

Собака по имени Олли работает с детьми, которые столкнулись с распространенной фобией – страхом уколов. Малышей, которые чувствуют себя неуверенно и плохо от вида иглы, Олли успокаивает и поддерживает, передает 24 Канал.

Собака работает в детской больнице Сан-Диего в рамках кинологической программы. Из-за ограничений во время пандемии COVID-19 Олли некоторое время не могла помогать детям. И благодаря ослаблению этих ограничений животное снова может поддерживать маленьких пациентов.

Что это за кинологическая программа

В рамках мероприятия PetSmart Paws for Hope Canine Therapy Program Олли и 14 других собак помогают детям 5 – 11 лет преодолеть страх шприцов. Дети, которые боятся уколов, получают моральную поддержку от животных.

Собаки работают с детьми, которые ожидают операции, а также с пациентами с раковыми заболеваниями.

Олли помогает маленьким пациентам справиться со своими эмоциями, когда им страшно.

Например, 9-летняя Эйвори Смит, которая боялась получать вакцину, смогла успокоиться, когда к ней пришла собака.

Мне было плохо, потому что я никогда раньше не имела вакцины от COVID, и я не знала, что это такое. Но когда я увидела собаку, это помогло мне успокоиться,

– рассказала девочка.