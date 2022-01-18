Электрический пикап Tesla Cybertruck будет выпущен в двух размерах

Илон Маск однажды сказал, что для Tesla имеет смысл сделать Cybertruck меньшего размера, но он никогда не развивал эту идею, по крайней мере, публично.

Источник: avtodream.org

Он просто сказал, что в долгосрочной перспективе имеет смысл добавить в модельный ряд более компактный Cybertruck, но это было в ноябре 2019 года, и с тех пор мы ничего не слышали по этому поводу — модель меньшего размера так и не была официально подтверждена.





Теперь у нас есть информация о том, что Tesla может представить обе версии во время специального мероприятия, которое, как ожидается, состоится в марте 2022 года. Новость исходит от Трипа Чоудри, аналитика Global Equities Research. Недавно он сказал, что не только две версии будут показаны в марте, но и обе будут иметь «значительные изменения» по сравнению с показанным первым прототипом Cybertruck.

Второй Cybertruck примерно на 15-20% меньше. Сообщается, что корпуса обоих автомобилей будут построены одной и той же компанией Steel Dynamics из Техаса, чье производство расположено примерно в 100 милях от гигафабрики Tesla в Техасе.

По словам Чоудри, не ожидайте, что Tesla упомянет что-либо из этого в своем следующем отчете о доходах, запланированном на среду, 26 января.

При этом несколько дней назад издание speedme.ru уже писало, что компания официально перенесла сроки поставок своего пикапа на начало 2023 года.