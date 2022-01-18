Погода в Украине – через неделю ударят морозы до 19 градусов

В Украину идет похолодание. Вместе с антициклоном Dieter зайдет арктический воздух. Морозы задержатся в Украине надолго и будут лишь крепчать.

Об этом свидетельствует прогноз на Gismeteo.

В Киеве наконец-то утихнут штормовые ветра. Несмотря на это, теплее не станет. До конца недели днем термометры будут показывать -2-3°. Ночью температура может опуститься до -5-7°. Со следующей недели ожидается новый виток похолодания. Днем будет -5-8°, а ночью – до -14°. Прогнозируют несколько дней с обильным снегом.

Более ровная погода – во Львове. В ближайшие три дня днем будет до -1°, а ночью – до -5. Со второй половины недели похолодает до -3-5°. К экстремальным морозам советуют готовиться 24 и 25 января. Хотя днем термометры покажут терпимые -3-6°, ночная температура опустится до -19°.

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Жителей Днепра ждут холодные ночи. Днем до конца недели будет -1+1°. Ночная температура может опускаться до -9°. Со следующей недели существенно похолодает: до -11° днем и -16° ночью.

В Винницу со следующей недели также придут сильные морозы. Дневная температура может опуститься до -7°, а ночная – до -16°. Небольшой снег – практически ежедневно.

Ранее на Realist.online сообщалось, где в Киеве можно набрать воды для освещения на Крещение.