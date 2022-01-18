Крещение Господне — поздравления для друзей и родных

Каждый год православные христиане отмечают великий церковный праздник – Крещение Господне. В этот день традиционно принято поздравлять своих родных, а также друзей и коллег по работе.
«Апостроф» сделал подборку самых лучших поздравлений с Крещением в виде стихов и прозы.
Поздравления в стихах:
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В праздник Крещенья святою водицей
Каждому в доме нужно умыться!
Очистит она пусть и душу, и тело,
Надежду подарит и светлую веру!
Пусть праздник святой наполняет ваш дом
Уютом, любовью, теплом и добром,
Святая вода Вам пусть силы придаст,
А я поздравляю с Крещением вас!
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С Крещением Господним вас!
Здоровья вам и вашим близким.
Хранит вас Бог пусть каждый час,
Пусть ваше сердце будет чистым.
Пусть будет ваша жизнь светла
И свет внутри вас не угаснет.
Все ваши добрые дела
Пусть к вам большим вернутся счастьем.
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В день Крещения январский
Пусть студеная вода
Смоет горести, печали
И проблемы навсегда!
Что бы в жизни ни случилось,
Пусть Господь тебя хранит,
Счастьем, бодростью, здоровьем
В этот праздник наградит!
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Пусть с Крещением Господним
Входят в дом любовь, добро,
И пусть дышится свободно,
На душе живёт тепло!
Все мечтания воплотятся,
Счастьем светятся глаза,
Чтобы жить и улыбаться,
Чаще глядя в небеса!
Поздравления в прозе:
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Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.
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С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.
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Поздравляю с Крещением Господним! Хотелось бы пожелать в этот светлый, чудесный день внутреннего спокойствия, теплоты в вашем доме, счастья в каждом дне. Пусть Бог хранит всю вашу семью.
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Поздравляю с праздником Крещения Господня! Пусть в этот светлый день в вашем доме царит мир и понимание, любовь и всепрощение, забота и теплота. Хочу пожелать светлой дороги в вашей жизни, чтобы никакие преграды не могли помешать. Любите и цените все то, что у вас есть. С праздником!
Ранее «Апостроф» сообщал о том, чего нельзя делать в день праздника Крещения, чтобы не навлечь на себя неприятности.