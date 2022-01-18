Крещение Господне — поздравления для друзей и родных

Каждый год православные христиане отмечают великий церковный праздник – Крещение Господне. В этот день традиционно принято поздравлять своих родных, а также друзей и коллег по работе.

«Апостроф» сделал подборку самых лучших поздравлений с Крещением в виде стихов и прозы.

Поздравления в стихах:

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В праздник Крещенья святою водицей

Каждому в доме нужно умыться!

Очистит она пусть и душу, и тело,

Надежду подарит и светлую веру!

Пусть праздник святой наполняет ваш дом

Уютом, любовью, теплом и добром,

Святая вода Вам пусть силы придаст,

А я поздравляю с Крещением вас!

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С Крещением Господним вас!

Здоровья вам и вашим близким.

Хранит вас Бог пусть каждый час,

Пусть ваше сердце будет чистым.

Пусть будет ваша жизнь светла

И свет внутри вас не угаснет.

Все ваши добрые дела

Пусть к вам большим вернутся счастьем.

***

В день Крещения январский

Пусть студеная вода

Смоет горести, печали

И проблемы навсегда!

Что бы в жизни ни случилось,

Пусть Господь тебя хранит,

Счастьем, бодростью, здоровьем

В этот праздник наградит!

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Пусть с Крещением Господним

Входят в дом любовь, добро,

И пусть дышится свободно,

На душе живёт тепло!

Все мечтания воплотятся,

Счастьем светятся глаза,

Чтобы жить и улыбаться,

Чаще глядя в небеса!

Поздравления в прозе:

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Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.

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С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.

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Поздравляю с Крещением Господним! Хотелось бы пожелать в этот светлый, чудесный день внутреннего спокойствия, теплоты в вашем доме, счастья в каждом дне. Пусть Бог хранит всю вашу семью.

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Поздравляю с праздником Крещения Господня! Пусть в этот светлый день в вашем доме царит мир и понимание, любовь и всепрощение, забота и теплота. Хочу пожелать светлой дороги в вашей жизни, чтобы никакие преграды не могли помешать. Любите и цените все то, что у вас есть. С праздником!

Ранее «Апостроф» сообщал о том, чего нельзя делать в день праздника Крещения, чтобы не навлечь на себя неприятности.