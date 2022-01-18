анекдоты для отличного настроения (ФОТО)

— Милый, я на Новый Год загадала желание Деду Морозу! Как ты думаешь, оно к Старому Новому году может исполниться?

— А что же ты попросила у Деда Мороза, дорогая?

— Шубу!

— Ну, конечно же твое желание исполнится! Я обязательно к Старому Новому году куплю свеклу и селедку!