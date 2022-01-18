анекдоты для отличного настроения (ФОТО)

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В честь праздничных дней «Телеграф» сделал подборку со смешными анекдотами про Старый Новый год, которые подарят позитивные эмоции на долгое время. Поделитесь хорошим настроением со своими близкими.

– Дедушка Мороз, пожалуйста, подари мне на Старый Новый год – старый курс доллара.

– Попроси что-нибудь более реальное. Например, единорога.

ве вещи никогда не понять иностранцам: Старый Новый год и недоперепил: анекдоты для отличного настроения (ФОТО)

Гадала на Старый Новый год. Сожгла елку, залила соседей, едва не убила валенком какого-то мужчину. Сразу приехали скорая, пожарные и полиция. Теперь сижу и думаю – кто же из них мой суженый.

ве вещи никогда не понять иностранцам: Старый Новый год и недоперепил: анекдоты для отличного настроения (ФОТО)

Если к Старому Новому году у вас в холодильнике осталось оливье – значит в Новом году вы еще не были дома.

ве вещи никогда не понять иностранцам: Старый Новый год и недоперепил: анекдоты для отличного настроения (ФОТО)

— Милый, я на Новый Год загадала желание Деду Морозу! Как ты думаешь, оно к Старому Новому году может исполниться?

— А что же ты попросила у Деда Мороза, дорогая?

— Шубу!

— Ну, конечно же твое желание исполнится! Я обязательно к Старому Новому году куплю свеклу и селедку!

ве вещи никогда не понять иностранцам: Старый Новый год и недоперепил: анекдоты для отличного настроения (ФОТО)

Прошел Новый год, Рождество, ждем Старый Новый год, дальше неделька воспоминаний… и дружно начинаем мечтать о лете!

 (telegraf.com.ua) 