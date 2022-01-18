Видео очень странного ДТП

Произошла эта авария в Китае, а видео быстро стало вирусным на Reddit.

Источник: avtodream.org

Это видео стало вирусным на Reddit. По пустой дороге к парковке стремительно приближается седан Peugeot. Водитель явно превышает скорость и, кажется, не справляется с управлением — во время поворота его слегка сносит, автомобиль ударяется колесом о бордюр и летит по инерции дальше.





На его дороге оказывается парковка перед магазином с четырьмя автомобилями на ней и парой свободных мест, попадающих в зону видимости камеры.

Перед стоянкой седан снова ударяется о бордюр и подлетает, врезаясь в первый из припаркованных автомобилей. Его подбрасывает на вторую машину, которая переворачивается набок, а затем Пежо перелетает через третий припаркованный автомобиль и, ударившись о четвертый, четко фиксируется на парковочном месте.

Обошлось без травм, но лихач разбил пять автомобилей, включая собственный.

В конце ролика виновник аварии скромно выходит из машины, оглядывается и покидает место происшествия.