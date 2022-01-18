Названа простая ягода для долголетия: богата антиоксидантами

Применение этих ягод в качестве лечебного средства уходит корнями в древность. В наши дни ее употребляют отдельно от всего и используют для приготовления чая. Ученые раскрыли целебные свойства и пользу облепихи для организма.

Снизить «плохой» холестерин

Выяснилось, что масло ягод облепихи значительно нормализует уровень холестерина, помогая снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и поддерживая баланс жирных кислот в организме. Устраняя «плохой» холестерин, можно уменьшить риск развития атеросклероза, инфарктов и инсультов.

Замедлить старение

Еще один плюс этой богатой антиоксидантами ягоды – ее влияние на продолжительность жизни и процесс старения. По словам ученых, нейтрализующие свободные радикалы антиоксиданты, которыми наполнены ягоды облепихи, идеально подходят для желающих иметь более молодую кожу или избавиться от пигментных пятен и морщин.

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