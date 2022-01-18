Заливное из курицы от Клопотенко — рецепт приготовления

Заливное можно приготовить из птицы, мяса, субпродуктов, рыбы и морепродуктов. В отличие от холодца, который варят из разных видов мяса и суставов в течение многих часов, заливное можно готовить из чего угодно. Застывание в этом случае происходит с помощью желатина или агар-агара. Кроме того, в заливном мясо кладется большими цельными кусками и не разбирается на волокна.

Рецептом правильного приготовления заливного из курицы поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

По его мнению, вкуснее получается, если ингредиенты для заливного томить в духовке или в мультиварке, а не варить в кастрюле, как мы привыкли.

Заливка должна быть прозрачной, поэтому бульон нужно процедить. Это поможет убрать и часть жира — он замедляет желирование.

Сами ингредиенты в заливного не солят, солят по вкусу только бульон перед заливкой. Бульон должен быть солоноватым, поскольку часть соли впитают ингредиенты заливного. Кроме того, в бульон добавляют также выдавленный или натертый чеснок.

Для 4 порций заливного из курицы вам понадобится:

4 куриных бедра (около 700 г)

1 морковь

1 лук

¼ корня сельдерея (100 г)

25 г желатина

6 горошин черного перца

5 горошин душистого перца

2 лавровых листа

1,5 л воды

5 зубчиков чеснока

пучок петрушки

соль по вкусу

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Куриные бедра помыть, очистите морковь, лук, чеснок и корень сельдерея.

В чашу мультиварки положить куриные бедра, целиком морковь, целиком лук, корень сельдерея, 3 зубчика чеснока, стебли от пучка петрушки, перец горошком, лавровый лист и залейте все водой. Выберите режим томления и выставьте 2 часа. Благодаря режиму томления бульон получился насыщенным и почти прозрачным. Если же у вас нет режима томления, то ставьте режим варки и время — 1 час.

Пока все готовится, нужно залить порошковый желатин 100 мл охлажденной кипяченой воды для набухания.

Когда выйдет время, достаньте куриные бедра, дайте им остыть и разберите на куски. Овощи тоже нужно достать из бульона — они уже не потребуются.

Бульон процедить, а чтобы он был прозрачнее, можно использовать сито.

В бульон добавить желатин и размешать до полного растворения.

2 зубчика чеснока натереть на мелкой терке или выдавить с помощью чеснокодавилки, добавить в бульон. Посолить.

На дно формы для заливного выложить красиво и равномерно курицу. Залить курицу бульоном и оставить для остывания при комнатной температуре. Позже переставить заливное в холодильник до полной готовности.

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