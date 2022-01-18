Смертность в Украине стремительно растет в последние два года. Госстат обновил данные

В 2021 году смертность в Украине выросла почти на 20%

Государственная служба статистики обнародовала демографическую ситуацию в Украине за январь-ноябрь 2021 года. В частности, согласно данным Госстата, в ноябре общая смертность по сравнению с прошлым годом выросла на 38,6%.

Всего с начала прошлого года в Украине умерли 649 999 человек. Это на 100 827 смертей (на 18,4%) больше, чем за январь-ноябрь 2020 года, когда умерли 549 172 человек.

Графика: Госстат

В том числе в ноябре умерли 87 862 человек (в ноябре 2020 года – 63 388 человек).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 250 876 человек (в прошлом году 268 899), миграционный прирост составил 18 875 человек (в прошлом году – 7 783).

По оценке статистического ведомства, численность населения в Украине на 1 декабря 2021 составила 41 208 106 человек. С начала 2021 г. население Украины сократилось на 380 248 человек (в том числе за ноябрь – на 62 793 человек).

Фото: Госстат

Напомним, Государственная служба статистики Украины статистики обнародовала окончательные данные о доходах украинцев за 2012-2020 годы.