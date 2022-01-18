Омикрон очень заразен, маски и карантин не сдержат его — прогноз доктора Комаровского

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский предупреждает, что новый штамм коронавируса «Омикрон» является очень заразным. По этому показателю он практически не уступает кори, которая является одной из наиболее заразных инфекций в мире. А это означает, что «омикрон» практически неизбежно в итоге попадет в носоглотку каждого человека на земле. Вакцины и маски не смогут предотвратить этого.

Об этом Комаровский заявил в интервью украинскому журналисту и телеведущему Дмитрию Гордону.

«То, что очевидно медицинской науке: заразность «Омикрона» приближается к заразности кори. А это одна из самых заразных инфекций, существующих на земном шаре. Сравниться с корью не может, наверное, ничто. «Омикрон» практически такой же«, — сказал Комаровский.

При этом он добавил, что в связи с этим нет сомнений, что, в конечном счете, этим штаммом переболеют почти все люди на Земле.

«Тут никакие маски, никакие противоэпидемические мероприятия не сработают. То есть мы все получим этот вирус. И чем это кончится? Скорее всего, те, кто привит, и те, кто болел, получат легкую форму заболевания«, — добавил Комаровский.

В то ж время, по словам врача, «омикрон» не так часто вызывает осложнения, как обычный грипп, к примеру. В связи с этим некоторые могут предположить, что его совсем не нужно опасаться. Но Комаровский разбивает подобные предположения тем фактом, что этот вариант коронавируса гораздо более заразен. А это означает, что общее количество заразившихся будет намного больше.

«Возьмем грипп. Одному из 100 человек становится плохо. А здесь тот же грипп, но плохо становится одному из 1000. Реально плохо. Но заболеют десятки миллионов. Поэтому общее количество тех, кому будет очень плохо, на кого не хватит медицины, кислорода и всего остального, будет огромным«, – прогнозирует эксперт.

По словам Комаровского, новая волна коронавируса, вызванная именно штаммом «омикрон», уже началась. Этот факт никто не констатирует только в из-за низкого уровня тестирования, что приводит к неактуальной картине в статистике.

Ранее мы также сообщали о том, что Омикрон зафиксирован еще в одной области Украины.