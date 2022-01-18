 В сеть попало видео умного ворона, выполняющего около 30 команд

Зачастую именно собаки и кошки становятся главными героями забавных видео, в то время как вороны получают гораздо меньше признания со стороны интернет-пользователей. Посмотрев следующий ролик, вы удивитесь, насколько смышлеными являются эти птицы.

В сеть выложили видео, в котором парень продемонстрировал все способности и умения своего питомца. «Моему ворону 1 год и 7 месяцев. Он знает около 30 команд, и в этом видео я покажу, на что он способен», — написал автор ролика.

Фото: Youtube

Ролик длится меньше одной минуты, но даже этого времени ворону оказалось достаточно. Птица по кличке Гоша успела выполнить несколько совершенно разных команд своего хозяина: запрыгнуть на пень, дать лапу, принести в клюве снег, достать из дерева застрявшую перчатку, сказать «А» и даже поцеловать своего владельца. Все действия ворон выполнял поочередно. Похоже, что между птицей и хозяином царит полное взаимопонимание.

Юзеры в сети прокомментировали увиденное. Они уверены, что ворон – очень умная птица, достоинства которой люди еще не успели оценить в полной мере. «Вороны — недооцененные умные птицы, очень хорошо знающие человеческую природу», «Это невероятно!», «Некоторые птицы могут распознавать наши звуки, если их научить. Они не дураки, поскольку им нужно много знать и уметь, чтобы выжить в их среде», «Удивительно… Эта птица демонстрирует ум и терпение, которым ее научил хозяин», «Это самая умная птица, которую я когда-либо видел», «Молодец! Красавец и умница. Берегите его», «Супер! Просто невероятно», «Круто, как ты это сделал?», «Вот вам наглядный пример того, какими разумными существами являются животные», — написали люди.

К слову, ворон считается одной из самых умных птиц. Чтобы подтвердить этот факт, ученые провели научный эксперимент: они давали птице пить воду из глубокого кувшина, которую она не могла достать клювом. После чего ворон нашел решение проблемы: он начал бросать в емкость различные предметы, чтобы уровень воды поднялся. По словам руководителя эксперимента Алекса Тейлора, вороны способны различать объекты, которые держатся на плаву и которые тонут. Также известно, что эти птицы умеют планировать сложные многоступенчатые действия, запоминать их последовательность и способны мыслить абстрактно.

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