Нацбанк назвал причины падения гривны

Нерезиденты-инвесторы в ОВГЗ продали с начала года облигаций на общую сумму более 5 млрд гривен и купили иностранную валюту на сумму $264 млн.

Главной причиной резкого ослабления гривны в январе стал психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка. Об этом сказал зампредседателя Нацбанка Юрий Гелетий, сообщает Экономическая правда во вторник, 18 января.





«Произошло усиление спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов на валютном рынке Украины. В частности, нерезиденты-инвесторы в ОВГЗ продали с начала года облигаций на общую сумму более 5 млрд гривен и купили иностранную валюту на сумму $264 млн», – заявил Гелетий.

По его словам, такой объем дополнительного спроса имел определенные последствия для ситуации на внутреннем валютном рынке, поскольку был соединен с действием отдельных сезонных факторов. В частности, определенное влияние на общую рыночную конъюнктуру оказали традиционно активные бюджетные расходы в декабре. Кроме того, традиционно в январе наблюдается определенное уменьшение продаж валюты предприятиями АПК. Вместе с тем, объемы продажи валюты со стороны другой ведущей экспортной отрасли – горно-металлургической – остаются на высоких уровнях и пока не демонстрируют признаков к уменьшению.

Гелетий заверил, что в настоящее время валютный рынок Украины «обладает надежной макроэкономической основой, а также является значительно устойчивым к шокам».

«Большую устойчивость рынка добавляет и опыт стрессовой ситуации весной 2020 года, спровоцированной пандемией COVID-19, а также сдержанная реакция рынка на концентрацию войск Россией у границы с Украиной в апреле 2021 года», – отметил он и добавил, что в прогнозах НБУ, начиная с 2014 года, постоянно учитывается риск эскалации военного конфликта.

Гелетий сообщил, что по состоянию на утро 18 января Нацбанк продал на рынке $581 млн. А наличный объем валютных резервов составляет более $30 млрд.

«В случае, если ситуативные факторы будут усиливать угрозу обеспечения стабильности денежной единицы Украины и/или финансовой стабильности в более длительной перспективе, Нацбанк готов оперативно принять дополнительные меры, направленные на стабилизацию рынка, с применением комплекса предусмотренных законодательством монетарных инструментов», – резюмировал он.

Напомним, сегодня гривна обвалилась до годового минимума к доллару – 28,41 UAH/USD. Нацбанк понизил курс гривны почти на 29 копеек по отношению к американской валюте.

А на прошлой неделе НБУ увеличил продажу валюты в 3,3 раза – до 330 млн долларов – для поддержания курса гривны.