Названы два главных витамина для укрепления иммунитета

Главный иммунолог США Энтони Фаучи в своем последнем интервью в прямом эфире в Instagram с Дженнифер Гарнер объяснил, какие витамины необходимы для поддержания иммунной системы.

По мнению доктора медицинских наук, важно в достаточном объеме получать витамины C и D. Витамин С обладает отличными антиоксидантными свойствами, а D делает организм невосприимчивым к различным инфекциям, поделился подробностями специалист.

По словам экспертов Национального института здравоохранения (NIH), витамин D содержится в сыре, говяжьей печени, жирной рыбе, яичных желтках, а также вырабатывается в организме при нахождении на солнце.

Витамином С богаты следующие продукты: апельсины, клубника, брокколи и помидоры. Выяснилось, что люди, принимающие витамин С, болели на 8 (взрослые) и 14 (дети) процентов легче и выздоравливали приблизительно на сутки раньше. Кроме того, достаток витамина C снижает вероятность подхватить простуду на 50 процентов.

Доктор Ричард Уоткинс и специалисты NIH отметили, что людям нужно принимать витамины D и С для укрепления иммунитета. Перед приемом витаминов в обязательном порядке рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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