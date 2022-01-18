Мэр Чернигова эмоционально прокомментировал выход в люди в «куртке за 900 тыс. грн» (фото)

На днях оппозиционный депутат Черниговского городского совета Марина Рейко на своей Facebook-странице разместила пост о том, что мэр города Владислав Атрошенко имеет куртку известного бренда, стоимостью 900 тыс. грн.

«Мэр пограничного города появился на западе в Седневе в крокодиловой куртке. Больше всего эта модель похожа на бренд Zilli. Если да, то приблизительная стоимость такого эксклюзива – 900 тысяч грн», – утверждала депутат.













18 января Атрошенко отреагировал на скандал в сети. Как пишет местное издание «Высокий вал», мэр Черкасс заявил, что за последние 15 лет покупает одежду, не обращая внимания на торговые марки.

«Смотрю сообщение о цене своей курточки. С ума сойти… Я семь или восемь лет не ходил по бутикам и не покупал никакой ценной вещи. Лет 15 меня марка вещей не интересует – я давно перерос какой-то условный уровень, чтобы железная вещица на молнии характеризовала мой достаток. На такие вещи вообще не обращал внимания. Там ясно видно по замкам, что это не Zilli. Zilli я бы покупал очень осторожно, потому что это не самая лучшая итальянская фирма… Это просто говорит об уровне тех, кто пишет. Ребята, вы чего-нибудь достигните лично, чтобы подниматься на моей фамилии. Это просто шизофрения», – возмутился Атрошенко на расширенном совещании в мэрии, реагируя на публикации в СМИ о его одежде.

Атрошенко также добавил: под меховой подкладкой пытался найти бирку фирмы, однако и не сообщил участникам совещания о результатах «поисков».

Кстати, накануне мэр Чернигова Атрошенко заявил об угрозах из Офиса президента.