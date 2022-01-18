Сильная молитва, которую читают в Надвечерие Богоявления 18 января

Вечер 18 января называют Надвечерием Богоявления. Это время для подготовки к великому празднику Крещения Господня. В народе праздник этот зовется Крещение, а день, который ему предшествует, известен как «голодная кутья».

Вечер перед Рождеством и перед Крещением имеют некоторые общие черты, ведь православные соблюдают пост, употребляя пищу с растительным маслом только после завершения утренней службы Божьей. К тому же в этот день так же принято есть кутью, передает портал «Особая».