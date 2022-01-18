Сильная молитва, которую читают в Надвечерие Богоявления 18 января

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Вечер 18 января называют Надвечерием Богоявления. Это время для подготовки к великому празднику Крещения Господня. В народе праздник этот зовется Крещение, а день, который ему предшествует, известен как «голодная кутья».

Вечер перед Рождеством и перед Крещением имеют некоторые общие черты, ведь православные соблюдают пост, употребляя пищу с растительным маслом только после завершения утренней службы Божьей. К тому же в этот день так же принято есть кутью, передает портал «Особая».

Крещение, ныряние-фото из Фейсбук

Крещение, ныряние-фото из Фейсбук

Это сходство связывают с тем, что в древние времена Рождество и Богоявление праздновались в один день. В Надвечерие Богоявления принято читать молитву, которая подарит Божье благословение на весь год.

Молитва, скриншот: Youtube

Молитва, скриншот: Youtube

Молитва, которую читают в Надвечерие Богоявления

Господи! Ты, предвечный, пришел в Рождестве твоем в мир сей, чтобы спасти всех нас. Поэтому благослови Украину и ее народ всеми Твоими милостями и щедротами! Подари нам Мир и спасение — в жизни земной и вечной!

В дни твоего Богоявления освяти, Боже, благодатью Духа Твоего Святого водную стихию, а вместе с ней — и все наше естество, наши мысли и желания, все пространство нашего бытия, Аминь!

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