Дієтолог дав поради відновлення організму після гучного застілля





1. Після святкового столу (перед сном) Наталія радить з’їсти чайну ложечку меду – це створить ефект «консервації» їжі, засвоєння якої відкладеться до ранку. І ваше самопочуття буде набагато кращим.

2. Пропустіть перший прийом їжі наступного дня після ситного вечора і не їжте щонайменше до 12:00 – 13:00. Інтервал між останнім прийомом їжі та сніданком/обідом повинен бути не менше 10 – 12 годин. Пийте лише воду чи трав’яний чай.

3. За можливості мінімізуйте або зовсім виключіть зі свого раціону каву та червону рибу наступного дня після застілля. Адже це ще більше ускладнить роботу організму. Їжте фрукти, овочі, легкий білок, крупи.

4. бов’язково наступного дня після будь-якого застілля випивайте норму води + одну додаткову склянку.

5. Тренування краще перенести, якщо лягли спати пізніше 1 години ночі та/або випили понад 2 келихи алкоголю. У такому стані користі фігурі ви не принесете, а ось додаткове навантаження на серце – забезпечене.